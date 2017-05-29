Суд над Януковичем: адвокати позиваються через відсутність повістки

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Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк подає до Оболонського райсуду Києва заяву його підзахисного про те, що той не може брати участь в засіданні та відповідної повістки він не отримував.
Про це Сердюк заявив під час підготовчого судового засідання у справі про державну зраду Януковича.
"Це заява про застосування вимог Європейської конвенції про взаємну правову допомогу: на цей момент ми отримали виклик нашим клієнтом про участь у цьому судовому засіданні, на цей момент не спрямований, як це передбачено даною конвенцією, запит про надання міжнародної допомоги", – сказав Сердюк.
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Це призводить, безумовно, до неможливості участі Віктора Януковича, до неможливості визнання зібраних під час судового розгляду доказів належними і допустимими,
– переконує адвокат екс-президента.
Адвокат Януковича додав, що той у своїй заяві "вимагає неухильного виконання Генеральною прокуратурою і судом Європейської конвенції про взаємну правову допомогу в кримінальних справах, а саме забезпечити відеозв'язок – процедуру міжнародної правової допомоги".
За словами Сердюка, відповідна заява, як і кілька інших, будуть подані до суду. Всього, за словами адвоката, захист підготував на засідання в понеділок понад 230 клопотань.