Суд не скасував скандальну формулу "Роттердам+"

Апеляційний адміністративний суд Києва залишив в силі скандальну формулу "Роттердам+", за якою розраховують вартість вугілля для вітчизняних теплоелектростанцій.

До суду звернулись споживачі та громадські організації, які через формулу розрахунку переплатили за електрику. Загалом, українці віддали понад 10 мільярдів гривень через дію "Роттердам+".

Ці 10 – 15 мільярдів гривень пішли з кишені як побутових споживачів, так і не побутових. Це великий, малий, середній бізнес. Гроші зібрали, а жодної енергетичної незалежності від поставок із зони АТО немає,

– заявив екс-член Комісії з енергетики та компослуг Андрій Герус.

У Нацкомісії з комунальних послуг запевнили, що на тарифи для населення формула "Роттердам+" не впливає. Вона стосується ціни вугілля для обленерго.

Читайте також: Як рахуватимуть ціну на газ, опалення та гарячу воду

Нагадаємо, що формула "Роттердам+" передбачає закупівлю палива для виробництва електрики за ціною, як на біржі, враховуючи вартість доставки морем. В підсумку, більшість вугілля на українські ТЕС доправляли залізницею з окупованого Донбасу.