Суд знову заборонив Кирилюку та Фощію обіймати керівні посади в Держгеонадрах (ДОКУМЕНТ)

Конфлікт з новопризначеними керівниками Держслужби геології та надр України досі не вщухає.

Кабмін минулого тижня призначив т.в.о. голови Держгеонадр та водночас заступником голови Олега Кирилюка, а першим заступником голови – Миколу Фощія. Однак, суд вкотре заборонив займати ці посади Кирилюку та Фощію.

Олег Кирилюк та Микола Фощій ще у жовтні минулого року виграли конкурс на посади заступників голови Держгеонадр. Однак напередодні Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправним рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби суд та зобов'язав повторно провести конкурс на зайняття вакантних посад заступників голови Держгеонадр.

Ще раніше через численні порушення комісії законність конкурсу на заступників голови Держгеонадр оскаржили Окружний адміністративний суд м. Києва та Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін призначив т.в.о. голови Держгеонадр Олега Кирилюка, а першим заступником – Миколу Фощія. Останні ще перед публікацією урядового розпорядження захопили кабінети керівників держслужби.



Уряд призначив Кирилюка та Фощія на керівні посади, оскільки за дивним збігом обставин комісія у травні спершу не змогла забрати кворуму для конкурсу на посаду голови Держгеонадр, а потім не змогла вибрати переможця. Відтак конкурс на посаду голови Держгеонадр мають оголосити повторно.



Окрім цього, згідно рішення суддів, Нацдержслужба повинна провести і повторний конкурс на посаду заступників голови Держгеонадр, оскільки попередній конкурс визнаний незаконним.