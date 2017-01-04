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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Своїми заявами про Крим Ле Пен відпрацьовує гроші Путіна, – Чубаров

16:50, сьогодні 1823 Читать новость на русском
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / gettyimages.com

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що своїми заявами кандидат в президенти Франції відпрацьовує позичені гроші Путіна.

Чубаров висловив сумнів, що Ле Пен стане Президентом Франції, а саме задля проведення передвиборчої кампанії вона позичала гроші.

Марі Ле Пен отримала 9 мільйонів кредиту в Росії. Всі це знають, хоча він був оформлений через чесько-російський банк. Потрібно ставитися до цих заяв, як до купленої Росією думки,
– заявив Чубаров.

Він зауважив, що попри твердження про законність дій Росії в Криму, французький політик вжила слово "анексія". Котре означає насильницьке приєднання, тож словосполучення "справедлива анексія" є щонайменше дивним.

Читайте також: Подібні заяви обов’язково матимуть наслідки, – реакція МЗС на скандальні слова Ле Пен про Крим

Теги: Україна Політика Франція Анексія Криму Рефат Чубаров Меджліс
Джерело: 24 Канал
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