Своїми заявами про Крим Ле Пен відпрацьовує гроші Путіна, – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що своїми заявами кандидат в президенти Франції відпрацьовує позичені гроші Путіна.

Чубаров висловив сумнів, що Ле Пен стане Президентом Франції, а саме задля проведення передвиборчої кампанії вона позичала гроші.

Марі Ле Пен отримала 9 мільйонів кредиту в Росії. Всі це знають, хоча він був оформлений через чесько-російський банк. Потрібно ставитися до цих заяв, як до купленої Росією думки,

– заявив Чубаров.

Він зауважив, що попри твердження про законність дій Росії в Криму, французький політик вжила слово "анексія". Котре означає насильницьке приєднання, тож словосполучення "справедлива анексія" є щонайменше дивним.

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