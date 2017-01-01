У Черкасах новорічний ранок розпочався забігом тверезості

Майже 50 відчайдухів пробігли 5 кілометрів центральними алеями міста.

"Забіг тверезості" – саме так акцію назвали самі учасники акції, які Новий рік зустріли без алкоголю.

На вулиці нуль градусів, снігу немає – погода не новорічна, але для пробіжки – ідеальна. Бігли новорічні спортсмени центральними алеями Черкас. До колони приєднувались такі ж відчайдухи. Однак п'ятикілометрову дистанції подолали найстійкіші.

Вже на Пагорбі Слави учасники забігу тверезості відзначили фініш оплесками і фотосесією. Бігуни пообіцяли зібратися і наступного року, а впродовж 2017 го року активно займатись спортом.

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Поки більшість черкащан ще спить, ці відчайдухи збираються розпочати Новий рік по-спортивному та пробігти 5 кілометрів.

Новорічні забіги тверезості у Черкасах проводять вже 5 років поспіль. Зазвичай такі пробіжки підтримує саме спортивна молодь.