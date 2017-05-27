У Черкасах провели всеукраїнські змагання з веслування

А у Черкасах 3 сотні спортсменів приборкували водну стихію. На Дніпрі відбулися видовищні змагання на незвичайних човнах. У турнірі взяли участь веслярі з 9-ти міст України. А переможець поїде на Чемпіонат Європи.

Черкаси всеукраїнські змагання з веслування на човнах "Дракон" приймають вперше. Медалі розігрують на дистанціях 200 і 2 тисячі метрів. На черкаському турнірі судді відбирають учасників на Чемпіонат Європи, який відбудеться на початку липня в Угорщині.

Більшість учасників змагань – це байдарочники та каноїсти, та на таких змаганнях спортсмени мають особливий плавзасіб – драгонбот. Він щонайменше 12 метрів довжиною і важить 250 кілограмів. Виник цей спорт 2 тисячі років тому у Китаї.

Випередивши суперників на дистанції 200 метрів у категорії "мікс", це коли у човні їдуть і дівчата і хлопці, золото отримала черкаська команда. Одна із веслувальниць 15-ти річна Аліна Чиж. Своїм секретом успіху дівчина називає наполегливі тренування та злагодженість екіпажу.

Якщо ти один гребеш, то можеш, якщо втомився – змінити темп. Змінити силову віддачу. А тут – ні. Якщо дано високий темп – маєш його підтримувати як би тяжко не було,

– розповіла учасниця всеукраїнських змагань з веслування на човнах "Дракон" Аліна Чиж.

Розслаблятися спортсмени наміру не мають, найближчий старт для веслярів запланований на 3 червня у столиці.

Читайте також: Українські каноїсти та байдарочники тріумфували на етапі Кубку світу: шість найвищих нагород