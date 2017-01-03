У Держбюджеті минулого року недорахувались чималої суми

Державний кошторис Україна за 2016 рік не побачив суми приблизно на 11 мільярдів гривень. Надходження склали 616,2 мільярдів у нацвалюті, коли планувалось 627,2 мільярдів.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби. Загальний фонд держбюджету в 2016 році за доходами недовиконано на 0,2%, тоді як спеціальний майже на 20%. Читайте також: Що зміниться в гаманцях українців в Новому році: промовисті цифри Відомо, що в держбюджеті було закладено 17 мільярдів гривень від приватизації, отримати які не вдалося через не налагодження урядами Яценюка та Гройсмана зрозумілої програми роздержавлення підприємств. Єдина спроба з продажу Одеського припортового заводу не була реалізована.

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