У двох областях України зафіксували пташиний грип

У Чернівецькій та Одеській областях зафіксували випадки зараження птиці на пташиний грип.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Зокрема, в селищі Чортория Чернівецької області зафіксували смерть курей в одному з домашніх господарств. У лабораторії підтвердили, що птахи померли від пташиного грипу.

А на Одещині зафіксували смерть майже 1,1 тисячі птахів в СВК "Дружба". У птахів також діагностували пташиний грип.

Нагадаємо, протягом тижня від захворювань на грип та ГРВІ в Україні померло 6 людей. Зокрема, троє людей загинуло у Львівській області, ще по одній людині померло від грипу в Полтавській, Миколаївській і Запорізькій областях.