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У Києві на борту літака виявили комплектуючі до потужного ракетного комплексу

14:50, сьогодні 569 Читать новость на русском
Переносний протитанковий ракетний комплекс
Переносний протитанковий ракетний комплекс "фагот" у дії / Соцмережі

Напередодні у пункті пропуску "Жуляни", що в Києві, під час огляду багажного відділення літака, що здійснював рейс до Ірану, прикордонників зацікавили 17 ящиків з підозрілим вантажем.

Як наголошує прес-служба відомства, вони не мали жодних товаросупровідних документів і їх не було внесено до бортового журналу судна.

Щоправда екіпаж стверджував, що в ящиках, нібито, перебував ремонтний комплект для літака, а його не облікували у бортовому журналі банально через неуважність.

Однак прикордонники спільно із представниками митниці таки вирішили більш детально перевірити їхній вміст.

В результаті у 3-х ящиках було виявлено комплектуючі, які, скоріш за все, належать до складових протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот", а в решті – комплектуючі до літаків.

Наразі триває експертиза обладнання.

За фактом виявлення предметів військового призначення направлено повідомлення до СБУ щодо реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів передбачених ст. 201 КК України (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

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Теги: Україна Київ Зброя Держприкордонслужба авіація Державна митна служба
Джерело: 24 Канал
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