У Києві запровадять нічні маршрути

З 30 грудня з метою забезпечення транспортом пасажирів у нічні години "Київпастранс" запускає три нічні тролейбусні та один автобусний маршрут.

Відповідно до повідомлення підприємства, курсуватимуть вони з 23:00 до 6:00 ранку. Хочу зазначити, що організація руху нічного транспорту у Києві – одна з небагатьох петицій, яка не лише отримала більше 10 тисяч голосів, а й наразі втілюється в життя. Вартість проїзду у нічних маршрутах комунального підприємства "Київпастранс" поки що становитиме 3 гривні. Протягом 20 днів проводитиметься обстеження пасажиропотоку. Остаточна економічно обґрунтована ціна буде встановлена після повного моніторингу роботи нових маршрутів у нічний час,

– розповів генеральний директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Так, тролейбус №91H їздитиме за маршрутом "Залізничний вокзал "Центральний" – вул. Милославська". Тролейбус № 92Н курсуватиме від Залізничного вокзалу "Південний" до проспекту Свободи. А тролейбусний маршрут № 93Н буде таким – "Станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Чорнобильська". Крім того, буде запроваджено і нічний автобусний маршрут № 137 – "Залізничний вокзал "Центральний" – станція метро "Харківська", який функціонуватиме в режимі маршрутного таксі. Читайте також: У Києві чотирьом тролейбусам подовжать маршрути

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