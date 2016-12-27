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У Києві запровадять нічні маршрути

02:17, сьогодні 84 Читать новость на русском
У Києві курсуватимуть нічні тролейбусні маршрути
У Києві курсуватимуть нічні тролейбусні маршрути / Міський електротранспорт

З 30 грудня з метою забезпечення транспортом пасажирів у нічні години "Київпастранс" запускає три нічні тролейбусні та один автобусний маршрут.

Відповідно до повідомлення підприємства, курсуватимуть вони з 23:00 до 6:00 ранку.

Хочу зазначити, що організація руху нічного транспорту у Києві – одна з небагатьох петицій, яка не лише отримала більше 10 тисяч голосів, а й наразі втілюється в життя. Вартість проїзду у нічних маршрутах комунального підприємства "Київпастранс" поки що становитиме 3 гривні. Протягом 20 днів проводитиметься обстеження пасажиропотоку. Остаточна економічно обґрунтована ціна буде встановлена після повного моніторингу роботи нових маршрутів у нічний час,
– розповів генеральний директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко.

Так, тролейбус №91H їздитиме за маршрутом "Залізничний вокзал "Центральний" – вул. Милославська".

Тролейбус, ніч, Київ

Тролейбус № 92Н курсуватиме від Залізничного вокзалу "Південний" до проспекту Свободи.

Тролейбус, ніч, Київ

А тролейбусний маршрут № 93Н буде таким – "Станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Чорнобильська".

Тролейбус, ніч, Київ

Крім того, буде запроваджено і нічний автобусний маршрут № 137 – "Залізничний вокзал "Центральний" – станція метро "Харківська", який функціонуватиме в режимі маршрутного таксі.

Автобус, ніч, Київ

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Теги: Україна Політика Київ Транспорт гроші
Джерело: 24 Канал
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