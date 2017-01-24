У Львові переполох серед власників собак через отруту в парках

Господарі чотирилапих занепокоєні рожевими плямами, які з'явилися у парках та скверах. Люди переконані, що хтось навмисне розкидає отруту.

Господарі собак упевнені, що у місті навмисне отруюють собак. Адже випадків отруєнь та смерті домашніх улюбленців у Львові побільшало.

Мешканці міста, які гуляюють з чотирилапими в парках та скверах, помітили, що на снігу з'являються підозрілі рожеві плями.

Вигулювали з чоловіком собаку в парку. Знайшли хліб, просочений якимось ліками. Запах був такий, наче від етилового спирту. Ми спочатку позбирали його і викинули. Та потім діставали зі смітника, викликали поліцію і дали їм на експертизу,

– розповіла львів'янка Тетяна Кондратюк.

Наразі вміст речовин досліджують в лабораторії. Варто сказати, що деякі препарати, які легко купити в аптеці, можуть вбити собаку за якісь півгодини.

У тварини виникає блювота, може бути піна з рота. Тварина відмовляється від корму, неспокійна, може одразу ставати млявою, лягати. Господарю треба негайно звернутися до ветеринара. Якщо людина вміє і здатна це зробити, то треба промити тварині шлунок,

– зауважив ветеринар Ярослав Гримак.

Найкраще ж вигулювати собаку з повідком та у наморднику. Якщо побачили підозрілу їжу чи розлиту речовину в місцях вигулу собак, не полінуйтесь викликати поліцію чи завезти зразок на перевірку.

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