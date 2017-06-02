У Львові прощаються з Любомиром Гузаром

Колишній голова греко-католицької церкви Любомир Гузар очолював її 10 років і 31 травня на 85 році життя відійшов у вічність. Прощання Із Блаженнішим триватиме 4 дні.

Сьогодні зранку, 1 червня, Любомира Гузара в останню путь провели на Київщині, в його резиденції у Княжичах.

А під вечір труну з тілом кардинала привезли до Львова, в якому він народився. Тут упродовж трьох днів усі охочі зможуть попрощатися з Блаженнішим.

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До церкви святого Юра приходять сотні людей. Це і прості львів'яни, представники влади та духівництва.

Часто в розмові порівнюють Блаженнішого Любомира із Митрополитом Андреєм Шептицьким. Мовляв, він гідно продовжив його справу і став справжнім духовним лідером для всієї нації.