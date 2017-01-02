У Львові штрафуватимуть господарів за незареєстрованих собак

У Львові з 1 січня, правоохоронці перевірятимуть чи усі собаки мають ідентифікаційні жетони. Якщо такого на ошийнику не буде – господар буде оштрафований.

Реєстрацією у місті хочуть полегшити пошук загублених тварин та спонукати господарів бути відповідальнішими.

Реєструвати собак в ЛКП "Лев" почали ще з першого вересня. За чотири місяці у Львові зареєстрували тисячу дев’ятсот чотирилапих. З них лише вісім котів. Бували дні, розповідає секретарка ЛКП, коли за день приходило понад півтори сотні відвідувачів.

На реєстрацію приходять дуже багато породистих собак, зазвичай лабрадори, німецькі вівчарки, кокер спаніелі, іншиські тер’єри, але також зустрічається, що багато людей приходять і з безпородними собачками. Десь 30-40% безпородних собак,

– розповіла секретарка ЛКП "Лев" Алла Галянт.

Для зручності львів’ян окрім ЛКП, внести у базу дані про собаку можна ще й у кількох ветклініках. Зареєструвати тварину повинен кожен господар. Адже з першого січня тих, хто цього не зробив чекає штраф.

Коли будемо виявляти дані правопорушення, то на власників тварин будемо складати протоколи про адміністративне правопорушення згідно 154 статті, а саме порушення правил тримання собак і котів,

– командир 4-го батальйону патрульної поліції Львова Юрій Лещишин.

Суму штрафів визначатиме адміністративна комісія у районних адміністраціях.