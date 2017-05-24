У Львові визначилися з можливим місцем будівництва сміттєпереробного заводу

Фахівці французької компанії Egis Group, яка розробляє для Львова стратегію поводження з відходами, знайшли ділянку для сучасного сміттєпереробного комплексу на північній околиці міста.

Йдеться про 109 гектарів землі на території ТЕЦ-2. Тут ще за радянських часів планували збудувати вугільні блоки, але проект не реалізували. Зараз на цій території працює лінія з переробки ртутних ламп.

"Ми провели огляд цих об'єктів за природоохоронними, технічними та дійшли висновку що найбільш оптимальним для сміттєпереробного комплексу могли б бути ділянки на ТЕЦ-2 та у селі Добряни поблизу Львова", – розповів керівник проекту французької компанії "Egis" Крістофер Раунд.

Читайте також: Львівське сміття перетворили в інструмент політичної боротьби, – Садовий