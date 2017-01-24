У Польщі знайшли відмовку щодо скандального проросійського документу

Розсекречений в Польщі документ про відмову уряду Дональда Туска від проукраїнської політики на користь Кремля з'явився ще до нападу Росії на Грузію.

Про це у Twitter написав екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Пам'ятайте, документ з'явився ще до війни між Грузією і Росією. Росія тоді прагнула до укладення Угоди про вільну торгівлю з Європейським союзом,

– написав він.

Сікорський наголосив, що проросійський поворот на південному сході Європи стався ще в 2009 році. Політик зазначив, що президент Росії Володимир Путін завжди розглядав цей регіон як великий геополітичний виклик для РФ.

Читайте також: Польща хоче створити армію для протистояння з Росією

Екс-глава МЗС Польщі зізнався, що відчув "шок".

"Вряди-годи міністр закордонних справ закликав своїх підлеглих думати за межами шаблону", – відгукнувся він про реакцію на скандальний документ зі сторони чинного глави МЗС Вітольда Ващиковського.

Tylko pamiętajmy, że notatka została napisana przed wojną rosyjsko-gruzińską. Rosją zabiegała jeszcze o umowę o wolnym handlu z UE. https://t.co/7L3tdgYcho — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 24 січня 2017 р.

Taki zwrot prorosyjski, że w 2009 roku przekonalismy całą UE do Part. Wsch., co Prez.Putin uznał na największe wyzwanie geopolityczne Rosji. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 24 січня 2017 р.

Szok, że kiedyś minister SZ zachęcał podwładnych do nieszablonowego myślenia. Ciekawe czy dzisiaj w MSZ powstają notatki warte dyskusji. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 23 січня 2017 р.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський розповів про підписання у 2008 році секретного документа про перехід країни до проросійського курсу.