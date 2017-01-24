У Польщі знайшли відмовку щодо скандального проросійського документу

Розсекречений в Польщі документ про відмову уряду Дональда Туска від проукраїнської політики на користь Кремля з'явився ще до нападу Росії на Грузію.
Про це у Twitter написав екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Пам'ятайте, документ з'явився ще до війни між Грузією і Росією. Росія тоді прагнула до укладення Угоди про вільну торгівлю з Європейським союзом,
– написав він.
Сікорський наголосив, що проросійський поворот на південному сході Європи стався ще в 2009 році. Політик зазначив, що президент Росії Володимир Путін завжди розглядав цей регіон як великий геополітичний виклик для РФ.
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Екс-глава МЗС Польщі зізнався, що відчув "шок".
"Вряди-годи міністр закордонних справ закликав своїх підлеглих думати за межами шаблону", – відгукнувся він про реакцію на скандальний документ зі сторони чинного глави МЗС Вітольда Ващиковського.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський розповів про підписання у 2008 році секретного документа про перехід країни до проросійського курсу.
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