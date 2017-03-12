У Росії хочуть роздавати громадянство вихідцям з СРСР та імперії

У Росії подумують над запровадженням нового принципу отримання громадянства, заснованому на "праві ґрунту".

Про це повідомляє видання "РИА Новости" із посиланням на заступника голови комітету у справах національностей Держдуми Руслана Бальбека.

Він зазначив, що відповідний законопроект запропонували Костянтин Затулін і Наталія Поклонська.

Зазначається, що комітет у справах національностей вже дав своє схвалення.

"Отримати громадянство Російської Федерації можна буде не тільки за принципом крові, спорідненості, а й за принципом ґрунту. Основним критерієм буде знання російської мови, а також береться за основу зв'язок з територіями Радянського Союзу і Російської імперії", – розповів Бальбек.

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