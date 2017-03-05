У суді назвали дату, коли продовжать судове засідання щодо Насірова

Заяву адвокатів відстороненого голови ДФС Романа Насірова про відвід судді розглянуть в понеділок, 6 березня. Тоді ж буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

Цю інформацію підтвердила прес-секретар Солом'янського суду Яна Квітченко, повідомляє "Інтерфакс".

Зборами суддів було визначено, що чергування суддів здійснюється виключно в суботу. Ми не маємо права сьогодні розглядати заяву,

– заявила вона.

За словами Квітченко, заяву буде передано до канцелярії суду, в понеділок вона буде розподілена слідчому судді, після чого стане відомо про час продовження засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

"Для того, щоб суддя Бобровник почав по суті розглядати клопотання, необхідно щоб розглянули заяву про відвід. Щоб розглянути заяву про відвід, необхідно визначити суддю, який уповноважений розглядати цю заяву про відвід. В даному випадку, оскільки зборами суддів було прийнято рішення, що чергування виключно в суботу, то в неділю у нас немає можливості. У зв'язку з цим заяву про відвід слідчого судді Бобровника буде передана завтра в канцелярію суду і розподілено", – додала вона.

Проте вже сьогодні, 5 березня, ввечері закінчується 72 години з моменту затримання усуненого голови ДФС.

Судді не буде! Завтра продовжать розгляд,коли розподілять на якогось суддю. Але десь о 23:52 Насіров може бути вільним pic.twitter.com/NWTf3kVAiJ — Яна Полянська (@PolianskaRS) 5 марта 2017 г.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



Вже 5 березня адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді.



Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник заявив, що 5 березня засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову відбуватися більше не буде.