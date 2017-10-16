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У візовій лотереї Green Card сталася технічна проблема, заявки слід подавати заново

01:57, сьогодні 377 Читать новость на русском
У системі Green Card стався масовий збій
У системі Green Card стався масовий збій

Через технічний збій загубилися заявки, подані з 3 по 10 жовтня, учасникам рекомендують оформити нові.

Всі заявки на участь у візовій лотереї "зелена картка" (Green Card), подані в період з 3 по 10 жовтня, загубилися в зв'язку з технічним збоєм, повідомляє "Голос Америки".

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Особам, які подали заявки в ці дати, рекомендується наново пройти процес реєстрації.

Заявки, подані з 3 по 10 жовтня, недійсні і виключені з системи; повторні заяви не будуть вважатися дублюючими,
– йдеться в заяві Державного департаменту США.

Варто зазначити, що подача дублюючих заяв є підставою для дискваліфікації учасників лотереї.

"Технічну проблему вирішено, новий повний період подачі заявок почнеться опівдні за стандартним східним часом в середу 18 жовтня 2017 року і триватиме до полудня за східним стандартним часом в середу 22 листопада 2017 року", – повідомляється в заяві.

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Держдепартамент рекомендує заявникам "викинути" будь-які підтверджуючі документи і номери, що відносяться до заявок, поданих з 3 по 10 жовтня.

Поки що неясно, чи вдалося Держдепартаменту повідомити заявників в індивідуальному порядку.

Теги: США
Джерело: 24 Канал
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