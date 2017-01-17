Україна отримає 100 мільйонів доларів від Швейцарії

Швейцарія виділить Україні 100 мільйонів фінансової допомоги

Про це під час переговорів з президентом Швейцарії домовився президент України Петро Порошенко в рамках форуму у Давосі.

Порошенко проводить переговори з Президентом Швейцарської Конфедерації pic.twitter.com/pkPX9tUb2Y — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 січня 2017 р.

Ці гроші Україна отримає вже до кінця січня у вигляді першого траншу.

Було прийнято рішення, яке тільки що оголошено, що до кінця січня Україна отримає 100 мільйонів доларів. Вони надійдуть на рахунки Нацбанку у вигляді фінансової допомоги від Швейцарської Конфедерації як перша частина траншу, спрямованого на підтримку України,

– розповів Порошенко журналістам після переговорів з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард.

За словами Порошенка, Швейцарія готова надати українцям безвізовий режим відразу ж після аналогічного кроку з боку Євросоюзу.

"Ви знаєте, що ми очікуємо найближчим часом рішення Європарламенту про безвізовий режим. І було чітко заявлено, що відразу ж, як тільки Україна отримає право безвізових поїздок у країни Шенгенської зони, Швейцарія одночасно також надасть безвізовий режим для українських громадян", – наголосив Порошенко.

Раніше Порошенко анонсував отримання нового траншу від МВФ.