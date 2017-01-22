Україна відзначає День Соборності

22 січня в Україні святкують День Соборності.

Саме цього дня в 1919 році було проголошено Акт возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину державу.

Зауважимо, що в ті часи на нашу країну зазіхали війська кількох держав. Крім того, після Першої світової війни Австро-угорська імперія розвалилася і Західна Україна отримала суверенітет, однак їй довелося просити допомоги в УНР.

Зауважимо, що у Києві тоді панував протеже Німеччини гетьман Скоропадський. А Україну захищали війська Директорії і керівництво пересувалося у цьому мобільному штабі.

Відтак, документ про возз’єднання у складних умовах готували як у Фастові, де перебував штаб військ Директорії УНР, так і Києві. А підписали його в броньованому петлюрівському вагоні саме у Фастові.

Однині во едино зливаються століттям одірвані одна від одноі частини единоі Украіни - Західно-Украінська народня республіка / Галичина, Буковина, і угорська Украіна / і Наддніпрянська Велика Україна,

– зазначається в оригіналі Акту.

Під документом стоять підписи керівників республіки Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Андрія Макаренка та Федора Швеця.

А передувало цьому те, що 1 грудня 1918-го підписали передвступний договір про об'єднання. Згодом Універсал Злуки ратифікували на найвищому рівні уже в Києві, коли Директорія вигнала звідти Скоропадського.

Вже 22 січня на Софійському майдані Акт про об'єднання України офіційно зачитав народу член Директорії Федір Швець. Були керівники країни, парадні війська, депутати, представники церкви.

За два тижні після того Київ захопили більшовики. Тоді Україна не витримала військової агресії з боку одразу кількох держав.

Вже у часи Незалежності Україна знову згадала про Злуку. Так, 21 січня 1990 року між Києвом та Львовом влаштували живий ланцюг. З цього часу саме так щороку відзначають День Соборності.

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