Українське місто-мільйонник визнали найбільш кримінальним у Європі

Харків визнали найнебезпечнішим містом Східної Європи.
За даними всесвітньої бази даних Numbeo, рівень злочинності міста перевищує середні східноєвропейські показники.
Серед найпоширеніших злочинів: корупція, розповсюдження наркотиків, вандалізм, крадіжки, напади і збройні пограбування.
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Окрім Харкова, до трійки найнебезпечніших міст у Східній Європі потрапила також і українська столиця, а також російський Єкатеринбург.
Водночас фахівці визначили й найнебезпечніші міста Європи. У першій трійці італійські Неаполь і Катанія та французький Марсель.
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