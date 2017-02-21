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Українці зляться, але влаштовувати Майдан не готові, – експерт

07:01, сьогодні 721 Читать новость на русском
Хто ініціює третій Майдан?
Хто ініціює третій Майдан? / 24 канал

Населення не готове кожен рік виходити на вулиці і в такий радикальний спосіб, як у 2014 році, змінювати владу. Українці будуть тиснути на владу на місцях, окремо на президента, парламент, понижаючи їхні рейтинги.

Про це сайту "24" повідомив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, коментуючи можливість масових протестів українців.

Протестні настрої навряд чи активізуються. І контрреволюції, які ініціюють після кожної революції, часто не відбуваються. Це маргінальні проекти Російської Федерації, які тримаються на фінансових вливаннях Кремля, і направлені на провокації, щоб тиснути на українську владу,
– зауважив експерт.

Небезпека закликів до "третього Майдану" у тому, вважає Давидюк, що Росія це може використати для провокацій, аби показати, що в Україні "режим придушує". Однак політолог переконаний: зараз не та ситуація, що в людей накипіло, і вони починають йти на протести.

Українці зляться, хочуть, щоб були якісні зміни, але влаштовувати Майдан вони не готові. Вони зайняті тим що заробляють гроші, щоб прогодувати сім’ї,
– наголошує політолог.

Нагадаємо, 18-20 лютого в Україні відзначають третю річницю Революції Гідності і вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні.

Більш детально про третю річницю Майдану читайте в матеріалі: Три роки Майдану: про основні зміни і провали Революції Гідності

Теги: Україна протести Політика Євромайдан
Джерело: 24 канал
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