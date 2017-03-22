Українців попереджають про різку зміну погоди

Вже завтра, 23 березня, в Україну прийде атмосферний фронт з півночі. Який принесе дощі, а також похолодання. А на вихідних і сніг.

Про це повідомляє метеоролог Наталка Діденко.

За її даними на Київщині, Волині, Рівненщині, Львівщині та Житомирщині очікується похолодання до 9-12 градусів тепла. При тому в цих регіонах можливі грози.

На решті території України буде до +17 градусів, а на Прикарпатті та Закарпатті місцями до +22 градусів.

З вихідних, із суботи-неділі, в Україну зайде істотне похолодання, навіть із снігом.

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