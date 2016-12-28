Унікальні інноваційні зупинки громадського транспорту встановили у Дніпрі

Підзарядити телефон, безкоштовно скористатись Wi-Fi чи викликати поліцію – у Дніпрі відтепер це все можна зробити на зупинці громадського транспорту.

Наразі в місті облаштували два таких сучасних комплекси.

Окрім перелічених переваг, для зручності людей зупинки обладнали ще й обігрівачами. Поблизу встановили урни, які теж не прості, а виконують ще й функцію "відбійника" і в разі небезпеки зможуть захистити людей від наїзду транспорту.

Наступного року, такі зупинки планують встановити по всьому Дніпру. Їх розмір та технічне оснащення залежатиме від пасажиропотоку в тому чи іншому районі.

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