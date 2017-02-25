12:56
25 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін більше не союзник. В Росії немає рок-музики
Вєсті Кремля
21:55, 24 лютого
Вєсті.UA. Гройсман-чудотворець. В Криму ловлять радикальних ісламістів
Вєсті.UA
19:45, 24 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 11:00: В Авдіївці знову гаряче
Випуск новин
12:11, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Унікальний завод із виробництва солі виставили на приватизацію

11:56, сьогодні 299 Читать новость на русском

Унікальний завод з виробництва солі на Львівщині до кінця року мають приватизувати.

На заводі в місті Дрогобич досі використовують тільки ручну працю і жодної хімії. Попри те, що підприємство прибуткове – державі воно не потрібне. Аби це не стало початком кінця виробництва, колектив сам взявся за пошук інвестора. Люди хочуть створити на заводі туристично-рекреаційний центр.

Ми стоїмо на такому дуже історичному місці, з якого тисячу років видобувають природній розсіл. Він утворюється в землі, коли там залягають поклади галіту, які перемішані з гіпсом і глиною. Коли вструюються прісні води, розчиняється галіт і утворюється насичений соляний розчин,
– розповіла технолог Оксана Бунда.

Глибина соляної шахти 50 метрів, тож качають розчин насосами.

Колись у Дрогобичі варили 10 тисяч тонн солі на рік і возили її ледь не по всій Європі. Зараз виробляють до 130 тонн і продають здебільшого у своєму районі. Та попит останніми роками дуже зріс і суттєво перевищує можливості старенького заводу. І це попри те, що дрогобицька сіль майже удвічі дорожча, аніж в іншіх українських виробників.

Читайте також: Як українська вінтажна камера Jollylook вразила світ

Попри все держава виставила Дрогобицький солевиварювальний завод на приватизацію, тому колектив активно шукає інвестора.

Хочуть зробити на базі заводу історичний комплекс, пов’язаний з історією видобутку солі. Також можна зробити відпочинкову та лікувальну зону. Єдине, чого змінювати не збираються, старовинну технологію варіння солі.

Теги: Україна Львів Приватизація
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Сніговий полон. На трасі Мукачеве – Ужгород утворилися кілометрові затори
 13 січня , 15:25
Європейські країни зробили заяви щодо "паспортів" "ДНР" і "ЛНР"
 20 лютого , 16:29
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук