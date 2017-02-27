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В авто Лещенка могли встановити "жучок"

09:19, сьогодні 425 Читать новость на русском
Лещенко підозрює, що за ним стежать
Лещенко підозрює, що за ним стежать / Українські новини

Нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко заявив, що невідомі 26 лютого відчинили його автомобіль, щоб підкласти туди щось або встановити "жучок".

Про це Лещенко написав на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні, в неділю, 26 лютого 2017 року, зі мною сталася дивна історія. У районі 16:30 я вийшов з дому, щоб їхати у справах – і мій автомобіль був відкритий. При цьому не було ніяких слідів злому,
– написав народний депутат.

Він зазначив, що точно не забував зачинили своє авто.

"Я припаркувався біля будинку в суботу близько 22-ї години. Після цього я чотири рази проходив повз автомобіль вчора ввечері і сьогодні вранці, вигулюючи собаку. У всіх цих випадках автомобіль був закритий. Мені в цьому було легко переконатися – при закритому автомобілі дзеркала складені. Коли я вийшов о 16:30 – дзеркала були розкладені, а дверцята – не закриті", – пояснив Лещенко.

Він також уточнив, що з автомобіля нічого не зникло і на спробу викрадення це не схоже.

Лещенко припускає, що в авто могли щось підкинути або встановити прослуховуючий пристрій.

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Остання версія – автомобіль відкрили, щоб підкласти туди щось або ж встановити "жучок". У будь-якому випадку, цей факт насторожує,
– написав депутат.

Теги: Україна Політика Сергій Лещенко
Джерело: 24 Канал
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