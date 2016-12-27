В Київраді замість депутата голосувала невідома дівчина

Під час сесії у Київраді замість депутата від "Опозиційного блоку" Миколи Фурдичка неодноразово голосувала невідома дівчина.

Про це заявили у Громадському русі "Чесно".

Як сказано у повідомленні, Фурдичка часто прогулював засідання, а 26 грудня замість нього сиділа і голосувала невідома дівчина. Вона проголосувала щонайменше за 5 рішень.

Перед голосуванням за бюджет дівчина запідозрила, що її знімають і покинула залу. Тоді замість Фурдички, озираючись, кнопкодавила Світлана Береза.

У соціальних мережах вдалось знайти колишню працівницю прес-служи облради Оксану Ковальчук – схожу на цю невідому дівчину. У профілі Ковальчук навіть є світлини з подібною сукнею.

За даними ЗМІ, Ковальчук у 2015 році була прес-секретарем Олександра Качного – голови "Опоблоку" Київщини.

Читайте також: Нардеп від "Опоблоку" показав вульгарний жест у Раді