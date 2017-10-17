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В Одесі загорівся ліфт, коли в ньому була жінка

11:08, сьогодні 283 Читать новость на русском
В житловому будинку в Одесі горів ліфт
В житловому будинку в Одесі горів ліфт / eveningkiev.com

Ввечері 16 жовтня у дев’ятиповерховому житловому будинку в Одесі виникла пожежа у кабіні ліфта. У цей момент там перебувала жінка.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Як встановили рятувальники, ліфт із пасажиркою перебував на 3 поверсі.

Тож за допомогою спеціального інструменту рятувальники відчинили двері ліфта і витягнули жінку. А після цього ліквідували пожежу.

Причиною загоряння вважають коротке замкнення електролічильника.

Теги: Новини України Пожежа ДСНС Одеса
Джерело: 24 Канал
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