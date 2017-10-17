В Одесі загорівся ліфт, коли в ньому була жінка
11:08, сьогодні 283 Читать новость на русском
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Ввечері 16 жовтня у дев’ятиповерховому житловому будинку в Одесі виникла пожежа у кабіні ліфта. У цей момент там перебувала жінка.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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Як встановили рятувальники, ліфт із пасажиркою перебував на 3 поверсі.
Тож за допомогою спеціального інструменту рятувальники відчинили двері ліфта і витягнули жінку. А після цього ліквідували пожежу.
Причиною загоряння вважають коротке замкнення електролічильника.
Джерело: 24 Канал
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