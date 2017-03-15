В ООН зробили несподівану заяву щодо війни на Донбасі

В Організації Об'єднаних націй заявили, що обидві сторони конфлікту на сході України винні в обстрілах житлових районів.

Про це йдеться у доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 листопада 2016 року до 15 лютого 2017 року.

"Військові Збройних сил України та бойовики озброєних груп продовжували встановлювати озброєння у цивільних житлових районах, а також – у будинках для проведення невибіркових обстрілів та використовувати вибухову зброю великого радіусу ураження в населених районах", – йдеться у доповіді.

У документі наголошують, що через ескалацію у межах "трикутника" Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт та на півдні міста Донецьк лише у період з 29 січня по 3 лютого загинуло до 53 мирних мешканців цих районів.

В організації додали, що також через загострення збройного конфлікту у зоні АТО десятки тисяч людей страждають через відсутність життєво важливих послуг, зокрема тепло-, водо- та електропостачання.

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Нагадаємо, раніше таку ж заяву зробили в ОБСЄ щодо боїв у Авдіївській промзоні, зазначивши, що провокації відбуваються з обох сторін.