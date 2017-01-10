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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

В Польщі відреагували на осквернений на Львівщині пам’ятник загиблим полякам

11:29, сьогодні 1963 Читать новость на русском
Це пам’ятник загиблим від рук гітлерівців полякам
Це пам’ятник загиблим від рук гітлерівців полякам

Польська дипломатія відреагувала на новину про знищення на території Львівщини пам’ятника загиблим полякам.

Як пише видання Gazeta Wyborcza, Польща збирається надіслати ноту протесту Міністерству закордонних справ України.

Про це сказав посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

"Ми знаємо про це. Вранці консул піде туди і буде відправлено ноту міністру закордонних справ України", — сказав Пєкло.

Нагадаємо, на Львівщині невідомі пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у селі Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині.

Теги: Україна Скандал Польща МЗС України
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