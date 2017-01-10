В Польщі відреагували на осквернений на Львівщині пам’ятник загиблим полякам

Польська дипломатія відреагувала на новину про знищення на території Львівщини пам’ятника загиблим полякам.

Як пише видання Gazeta Wyborcza, Польща збирається надіслати ноту протесту Міністерству закордонних справ України.

Про це сказав посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

"Ми знаємо про це. Вранці консул піде туди і буде відправлено ноту міністру закордонних справ України", — сказав Пєкло.

Нагадаємо, на Львівщині невідомі пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у селі Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині.