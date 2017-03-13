В Україні "ліквідують" нелегальних таксистів

Українських таксистів збираються перевести на законні умови. Легальні таксі можна буде розпізнати за жовтими номерами. Нововведення планують запровадити вже за кілька тижнів.

Нині на ринку перевезень працює 90% нелегалів. Таким чином бюджет країни втрачає мільярди гривень. До прикладу, казна Києва недоотримує 10 мільйонів гривень на місяць. А все – через мораторій Уряду на перевірку комерційного транспорту.

90% таксі не мають ліцензій. Вони закрились як суб'єкти підприємницької діяльності. Жодної копійочки не платять до державного бюджету,

– підкреслив в.о. голови київського управління "Укртарнсбезпеки" Олег Гринюк.

Деякі нелегали-перевізники впевнені, що оформляти ліцензію та платити податки – зайве. Бо таксування для більшості – це просто додатковий заробіток для сім'ї.

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Наразі в Києві та області працює 10 інспекторів. Та вибити через суд штрафи для тих, хто таксує не законно, їм не завжди вдається. Однак, ринок нелегалів спробують врегулювати законодавчо. Таксі зобов'яжуть ліцензіями і переведуть на жовті номери. Принаймні такі плани має Міністерство інфраструктури.

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