В Україну повертаються морози

Вже цієї ночі в деяких областях України температура опуститься нижче нуля. Зокрема на заході та на північному сході місцями стовпчики термометра опустяться до 0 – -3, у Карпатах до 4 – 6 градусів морозу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Також на заході пройде дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території буде хмарно, подекуди навіть проглядатиме сонце.

Вже вдень, 13 березня, знову потеплішає – протягом дня температура прогріється до +2+8 градусів. У Києві теж без істотних опадів, вдень – +6+8 градусів.

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