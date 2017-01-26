В Україну повертаються сильні морози

Синоптики попереджають про те, що зима не планує відступати, і до кінця тижня морози лише посиляться.
За прогнозами синоптиків, найхолодніше буде у східних та північних регіонах. До кінця дня стовпчики термометрів там опустяться до -20.
У західних та південних областях обіцяють до 10 морозу, а також сильні вітри.
У Києві ж до вечора температура опуститься до -15.
Разом з тим, снігопадів у найближчі дні не прогнозують.
Сильні морози протримаються до кінця робочого тижня. А вже у вихідні стовпчики термометрів поступово почнуть підніматись.
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