В Україну повертаються сильні морози

Синоптики попереджають про те, що зима не планує відступати, і до кінця тижня морози лише посиляться.

За прогнозами синоптиків, найхолодніше буде у східних та північних регіонах. До кінця дня стовпчики термометрів там опустяться до -20.

У західних та південних областях обіцяють до 10 морозу, а також сильні вітри.

У Києві ж до вечора температура опуститься до -15.

Разом з тим, снігопадів у найближчі дні не прогнозують.

Сильні морози протримаються до кінця робочого тижня. А вже у вихідні стовпчики термометрів поступово почнуть підніматись.

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