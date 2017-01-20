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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україну йде потепління

13:59, сьогодні 554 Читать новость на русском
В Україні дещо потепліє
В Україні дещо потепліє / 24 Канал

Завтра, 21 січня, в більшості областей України очікується потепління.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

І не просто потепління, а до відлиги і навіть вдень до невеликих "плюсів". Лише на сході та в Карпатах ще поморозить,
– зазначає Діденко.

За її словами, у суботу прийде до нас атмосферний фронт і суттєво збільшить вологість повітря – випадатиме сніг, мокрий сніг і навіть подекуди дощ.

Також прогнозується сильний вітер.

Проте, у неділю, 22 січня, знову похолодає до невеликих та помірних морозів, а опади припиняться.

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Теги: Україна Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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