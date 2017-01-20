В Україну йде потепління

Завтра, 21 січня, в більшості областей України очікується потепління.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
І не просто потепління, а до відлиги і навіть вдень до невеликих "плюсів". Лише на сході та в Карпатах ще поморозить,
– зазначає Діденко.
За її словами, у суботу прийде до нас атмосферний фронт і суттєво збільшить вологість повітря – випадатиме сніг, мокрий сніг і навіть подекуди дощ.
Також прогнозується сильний вітер.
Проте, у неділю, 22 січня, знову похолодає до невеликих та помірних морозів, а опади припиняться.
Читайте також: Одеське узбережжя повністю скувало льодом: захопливі фото
Коментарі