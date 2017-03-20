В "Укрпошті" заперечили зв'язок з російським банком

В ПАТ "Укрпошта" спростували будь-який зв'язок з російськими фінустановами. Підприємство співпрацює лише з українськими (державними і комерційними) банківськими установами.

Про це заявили у прес-службі "Укрпошти".

"Укрпошта" здійснює розрахунково-касове обслуговування в державних банківських установах України – "Ощадбанк" та "Укргазбанк", а також в комерційному банку та в "Райффайзен Банк Аваль", – йдеться у коментарі прес-служби.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Андрій Новак заявив, що, за деякою інформацією, в російських фінустановах мали свої рахунки українські державні підприємства "Укрпошта" та "Укрзалізниця".