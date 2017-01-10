В Ужгороді з тераріуму втік триметровий пітон
20:55, сьогодні 486 Читать новость на русском
В одному із тераріумів в самому центрі Ужгорода влаштував втечу триметровий пітон Йончі.
Пітон, який схоже не витримав сильних морозів, виповз зі свого тераріуму і втік у вентиляційну шахту. Більше 20-годин рептилія пересувалась холодними підземними ходами. А весь цей час на поверхні його шукали власник та рятувальники.
Аби витягнути змію, вони просвердлили отвір у підлозі у тому місці, де був хвіст рептилії. Пітона-втікача одразу оглянули, він відбувся лише легким шоком.
Читайте також: Через люті морози зграя лебедів примерзла до озера в Криму
Наразі Йончі помістили в новий тераріум, де він гріється під лампами разом зі своєю подругою.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції2 вересня 2016 , 12:40 425
Кримчанин "вишив" мультфільм про Україну12 серпня 2016 , 13:03 1
Нардепи отримали понад 8 мільйонів компенсації за відрядження за кордон5 січня , 11:56 25
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді15 листопада 2016 , 11:00
Коментарі