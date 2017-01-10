В Ужгороді з тераріуму втік триметровий пітон

В одному із тераріумів в самому центрі Ужгорода влаштував втечу триметровий пітон Йончі.

Пітон, який схоже не витримав сильних морозів, виповз зі свого тераріуму і втік у вентиляційну шахту. Більше 20-годин рептилія пересувалась холодними підземними ходами. А весь цей час на поверхні його шукали власник та рятувальники.

Аби витягнути змію, вони просвердлили отвір у підлозі у тому місці, де був хвіст рептилії. Пітона-втікача одразу оглянули, він відбувся лише легким шоком.

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Наразі Йончі помістили в новий тераріум, де він гріється під лампами разом зі своєю подругою.