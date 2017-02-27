Ватажки "ДНР" та "ЛНР" з погрозами вимагають припинити блокаду Донбасу

Ватажки терористів Донецька та Луганська вимагають від Києва до початку весни зняти транспортну блокаду Донбасу.

Про це мовиться у спільній заяві глав "ДНР" та "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького, розміщеній на одному з сайтів сепаратистів.

"Київ, використовуючи радикалів, організував і продовжує блокаду залізничних колій, загрожує блокадою автомобільних доріг, що з'єднують "республіки" Донбасу з Україною", – заявили ватажки бойовиків.

Ми змушені оголосити, що якщо до 00:00 середи (1 березеня 2017 року) блокада не буде знята, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в "ДНР" і "ЛНР",

– мовиться в заяві.

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Крім того, терористи обіцяють припинити постачати Києву вугілля.

На думку Захарченка і Плотніцкого, транспортна блокада Донбасу суперечить мінським угодам.