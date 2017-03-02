Ватажок "ДНР" пророкує швидку загибель Україні

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко вважає, що після закінчення терміну ультиматуму "республіки" Україна опинилася за межею економічного виживання.

Про це він заявив в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

Зараз пішов відлік. Кожен день – це той цвях, який вбивається в кришку труни країни, яка називалася раніше Україною. Максимум 60 днів – і держава практично перестане існувати,

– заявив він.

Захарченко додав, що вже чекає початку загострення військових дій на Донбасі.

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Уже хочеться, щоб воно швидше почалося, щоб швидше закінчилося. Щоб нас потім не звинувачували, що ми перші почали. Ось це найголовніше, чому ми не робимо,

– заявив він.

Ватажок терористів також запевнив, що бойовики готові до загострення.

Нагадаємо, бойовики встановили контроль над всіма українськими підприємствами на окупованому Донбасі.



Перед цим вони вимагали від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня.