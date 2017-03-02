07:35
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram
Вєсті Кремля
21:17, 1 березня
Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA
20:15, 1 березня
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Випуск новин за 23:00: Справа луцького мера. Обшуки на вертолітному майданчику Януковича
Випуск новин
00:15, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ватажок "ДНР" пророкує швидку загибель Україні

07:07, сьогодні 957 Читать новость на русском
Захарченко прогнозує, що Україна загине через 60 днів
Захарченко прогнозує, що Україна загине через 60 днів / Getty Images

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко вважає, що після закінчення терміну ультиматуму "республіки" Україна опинилася за межею економічного виживання.

Про це він заявив в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

Зараз пішов відлік. Кожен день – це той цвях, який вбивається в кришку труни країни, яка називалася раніше Україною. Максимум 60 днів – і держава практично перестане існувати,
– заявив він.

Захарченко додав, що вже чекає початку загострення військових дій на Донбасі.

Читайте також: У Путіна заявили, що "можна зрозуміти" захоплення бойовиками заводів на Донбасі

Уже хочеться, щоб воно швидше почалося, щоб швидше закінчилося. Щоб нас потім не звинувачували, що ми перші почали. Ось це найголовніше, чому ми не робимо,
– заявив він.

Ватажок терористів також запевнив, що бойовики готові до загострення.

Нагадаємо, бойовики встановили контроль над всіма українськими підприємствами на окупованому Донбасі.

Перед цим вони вимагали від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня.

Теги: Україна Війна на Донбасі Тероризм
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Я в цій хе#ні участь брати не буду, – Семенченко жорстко пройшовся по проекті бюджету
 20 жовтня 2016 , 22:25
Юнак потрапив під колеса автобуса та впав із мосту у Києві
 5 жовтня 2016 , 09:05
Бурштиновий бізнес в Україні забрав життя китаянки: шокуюче розслідування
 сьогодні , 08:09
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук