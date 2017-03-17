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Вчені знайшли зв'язок між гаджетами та наркотиками у підлітків

15:12, сьогодні 428 Читать новость на русском
Підлітки і мобільні пристрої
Підлітки і мобільні пристрої / Фото з відкритих джерел

Американські та британські дослідники виявили, що захоплення мобільними пристроями призвело до зниження рівня споживання наркотиків у підлітків.

Як пише The Independent, у Великій Британії рівень куріння, вживання алкоголю та наркотиків серед британських школярів у віці від 11 до 15 знизився більш ніж в два рази за останнє десятиліття, згідно зі статистикою Національної служби охорони здоров'я.

Ми не можемо точно сказати, як використання смартфона впливає на мозок, але є цікаві кореляції між використанням смартфонів і активністю мозку,
– розповів Арко Гош, фахівець в області людської поведінки в Університеті Цюріха.

Доцент Колумбійського університету Сільвія Мартінс, яка спеціалізується на токсикоманії, повідомила, що теорія зв'язку смартфонів з падінням інтересу до наркотиків "поки що не доведена, але дуже ймовірна". За словами дослідниці, ігри та соцмережі замінюють необхідність пошуку незвичайних відчуттів.

На думку науковців, гаджети можуть відповідати як "портативний насос дофаміну", тобто речовини головного мозку, що відповідає за радість і ейфорію.

Читайте також: Скільки українці купили смартфонів за минулий рік: вражаюча цифра

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя мобільні пристрої наука Наркотики
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