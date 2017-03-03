Відомий український гурт записав альбом на вірші Жадана

Харківський гурт "Оркестр ЧЕ" презентували новий альбом "Що вони бачили".

Альбом повністю написаний на вірші відомого українського письменника Сергія Жадана. До нього увійшло шість композицій, частину з них – музиканти часто грали на концертах.

Як розповів лідер гурту Олег Каданов, робота над альбомом тривала кілька років, проте із суттєвими перервами.

Жадан в процесі запису чув декілька пісень і йому сподобалось. Концертів у підтримку альбому не буде,

– зазначив він.

Відсутність концертів Каданов пояснив тим, що ще влітку 2016 року гурт заявив про свій розпад.

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Письменник Сергій Жадан також вже встиг прокоментувати новий альбом.

Фантастична робота "Оркестру Че". Страшенно шкода, що вони зараз не грають. Але нізащо не повірю, що Оркестр не збереться знову. Без них Харків не такий яскравий,

– написав він на сторінці у Facebook.