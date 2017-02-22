Випуск новин за 11:00: Засідання Радбезу ООН. Річниця теракту у Харкові

У випуску новин 22 лютого за 11:00 – конфлікти у Європі обговорили на засіданні Ради безпеки ООН. На зустрічі головував міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Також у випуску: В Одесі затримали контрактника військово-морських сил України. Він планував привезти в Київ на Майдан 12 автоматів Калашникова і одну гвинтівку СВД. Річниця кривавого теракту у Харкові. 2 роки тому сотні патріотів вийшли на "Марш миру". Він був символом перемоги революції Гідності. У мережі з'явився поіменний список понад 3 тисяч російських найманців, загиблих на Донбасі.

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