Випуск новин за 11:00: Засідання Радбезу ООН. Річниця теракту у Харкові
Випуск новин 12:13, сьогодні 42 Читать новость на русском
У випуску новин 22 лютого за 11:00 – конфлікти у Європі обговорили на засіданні Ради безпеки ООН. На зустрічі головував міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Також у випуску:
В Одесі затримали контрактника військово-морських сил України. Він планував привезти в Київ на Майдан 12 автоматів Калашникова і одну гвинтівку СВД.
Річниця кривавого теракту у Харкові. 2 роки тому сотні патріотів вийшли на "Марш миру". Він був символом перемоги революції Гідності.
У мережі з'явився поіменний список понад 3 тисяч російських найманців, загиблих на Донбасі.
Джерело: 24 Канал
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