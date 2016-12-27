Випуск новин за 13:00: Поранені бійці. Бойовики звільнили двох українок

У випуску новин 27 грудня станом на 13:00 – четверо бійців, які були поранені на Світлодарській дузі, досі лежать в реанімації, але вже йдуть на поправку.

Також у випуску: На місці падіння російського літака ТУ-154 знайшли одну з трьох "чорних скриньок". Проросійські бойовики звільнили двох українок. Український омбудсмен провідає українців в тюрмах окупованого Криму. В Одесі оголосили карантин. "Газпром" не хоче платити 172 мільярда гривень штрафу, який йому приписав АМКУ за зловживання монопольним становищем. В Уганді перевернулося судно футбольної команди разом з їх уболівальниками. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що пенсії збільшаться після пенсійної реформи.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter