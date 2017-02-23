Випуск новин за 14:00: Експертиза розбитого біля Смоленська літака. Сутички в Одесі
Випуск новин 14:59, сьогодні 73 Читать новость на русском
У випуску новин 23 лютого за 14:00 – у Великобританії проведуть експертизу фрагментів розбитого польського літака ТУ-154, який розбився у квітні 2010 року поблизу Смоленська.
Також у випуску:
Радянське свято 23 лютого спровокувало сутички в Одесі.
У Каліфорнії через потужні повені евакуювали 14 тисяч осіб.
11 арештованих кримських татар не виходять на зв'язок.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Командир "морських котиків" загинув у зоні АТО6 вересня 2016 , 15:17 80
Нам знову треба буде "мінусувати" – Ярош різко висловився про обмін полоненими15 грудня 2016 , 16:46 15
Будівельники закінчили прокладання одного з найдовших залізничних тунелів України30 жовтня 2016 , 13:46
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32