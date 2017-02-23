Випуск новин за 14:00: Експертиза розбитого біля Смоленська літака. Сутички в Одесі

У випуску новин 23 лютого за 14:00 – у Великобританії проведуть експертизу фрагментів розбитого польського літака ТУ-154, який розбився у квітні 2010 року поблизу Смоленська.

Також у випуску: Радянське свято 23 лютого спровокувало сутички в Одесі. У Каліфорнії через потужні повені евакуювали 14 тисяч осіб. 11 арештованих кримських татар не виходять на зв'язок.

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