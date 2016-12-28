Випуск новин за 17:00: Розгляд справи Януковича. Подробиці смертельної ДТП в Харкові
Випуск новин 17:47, сьогодні 55 Читать новость на русском
У випуску новин 28 грудня станом на 17:00 – Печерський райсуд Києва переніс розгляд клопотання Генпрокуратури про заочне досудове розслідування справи президента-втікача Віктора Януковича.
Також у випуску:
У Харкові п'яний водій влаштував дві ДТП.
Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА.
Завтра Україна в односторонньому порядку віддасть 15 полонених бойовикам на Донбасі.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Нищук повідомив, де і коли прощатимуться з його дружиною9 жовтня , 14:59 1
Вперше стали відомі підрозділи збройних сил Росії, що анексували Крим1 жовтня , 22:03 8
Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля25 грудня , 22:15
Коментарі