Випуск новин за 17:00: Розгляд справи Януковича. Подробиці смертельної ДТП в Харкові

У випуску новин 28 грудня станом на 17:00 – Печерський райсуд Києва переніс розгляд клопотання Генпрокуратури про заочне досудове розслідування справи президента-втікача Віктора Януковича.

Також у випуску: У Харкові п'яний водій влаштував дві ДТП. Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА. Завтра Україна в односторонньому порядку віддасть 15 полонених бойовикам на Донбасі.

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