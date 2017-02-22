Випуск новин за 17:00: Суд арештував гроші Януковича-молодшого. Трагедія в місті Хуст

У випуску новин 22 лютого за 17:00 – гроші з банку сина Януковича арештували у банку Порошенка.

Також у випуску: Народний депутат Андрій Артеменко, якого виключили з фракції Ляшка, збирається до Вашингтона. У місті Хуст діти вбили рідну матір і готувалися звести зі світу тата. У березні 2014 року він підтримував окупацію Криму, а кілька місяців по тому став почесним громадянином Харкова.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter