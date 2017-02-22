Випуск новин за 17:00: Суд арештував гроші Януковича-молодшого. Трагедія в місті Хуст
Випуск новин 17:55, сьогодні 74 Читать новость на русском
У випуску новин 22 лютого за 17:00 – гроші з банку сина Януковича арештували у банку Порошенка.
Також у випуску:
Народний депутат Андрій Артеменко, якого виключили з фракції Ляшка, збирається до Вашингтона.
У місті Хуст діти вбили рідну матір і готувалися звести зі світу тата.
У березні 2014 року він підтримував окупацію Криму, а кілька місяців по тому став почесним громадянином Харкова.
Джерело: 24 Канал
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