Випуск новин за 17:00: Збір крові для поранених бійців. "Загравання з НАТО"
Випуск новин 17:57, сьогодні 121 Читать новость на русском
У випуску новин 27 грудня станом на 17:00 – у Дніпрі вкотре організували збір крові для поранених бійців.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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