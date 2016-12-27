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Випуск новин за 17:00: Збір крові для поранених бійців. "Загравання з НАТО"

Випуск новин 17:57, сьогодні 121 Читать новость на русском
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У випуску новин 27 грудня станом на 17:00 – у Дніпрі вкотре організували збір крові для поранених бійців.

Також у випуску:

Соцмережі сколихнула інформація, що звільнені з полону бойовиків українки нібито завербовані сепаратистки.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що блокади непідконтрольної Україні частини Донбасу не буде, поки таке рішення не прийме особисто Президент.

В Мексиці скасували рейси літаків російського виробництва.

Міністра оборони Молдови відправили у відставку через "загравання з НАТО".

Народна депутатка Надія Савченко заявила про створення громадської платформи "Руна".

На Львівщині працівник поліції, повертаючись після служби, врятував житті жінці.

Росія офіційно назвала Революцію Гідності в Україні державним переворотом.

Теги: Надія Савченко Новини Росії Випуск новин Молдова Новини Дніпра Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
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