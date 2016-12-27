Випуск новин за 17:00: Збір крові для поранених бійців. "Загравання з НАТО"

У випуску новин 27 грудня станом на 17:00 – у Дніпрі вкотре організували збір крові для поранених бійців.

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