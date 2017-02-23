Випуск новин за 23:00: Доба в зоні АТО. Роковини трагічного маршу у Харкові

У випуску новин 22 лютого за 23:00 – на передовій поранили одного українського бійця. Режим тиші, про який домовилися 20 лютого, так і не настав.

Також у випуску: NASA заявило про відкриття семи планет, схожих на Землю і на яких може бути життя. Ще двох кримських татар влада окупованого півострова примусово помістила до психлікарні. Подробиці у справі Фірташа. У Харкові згадали трагічний Марш Єдності, на якому загинули четверо харків'ян.

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