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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Випуск новин за 23:00: Доба в зоні АТО. Роковини трагічного маршу у Харкові

Випуск новин 23:51, 22 лютого 38 Читать новость на русском

У випуску новин 22 лютого за 23:00 – на передовій поранили одного українського бійця. Режим тиші, про який домовилися 20 лютого, так і не настав.

Також у випуску:

NASA заявило про відкриття семи планет, схожих на Землю і на яких може бути життя.

Ще двох кримських татар влада окупованого півострова примусово помістила до психлікарні.

Подробиці у справі Фірташа.

У Харкові згадали трагічний Марш Єдності, на якому загинули четверо харків'ян.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Харків Анексія Криму Дмитро Фірташ NASA
Джерело: 24 Канал
Новини за 22 лютого
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