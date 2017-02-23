Випуск новин за 23:00: Доба в зоні АТО. Роковини трагічного маршу у Харкові
Випуск новин 23:51, 22 лютого 38 Читать новость на русском
У випуску новин 22 лютого за 23:00 – на передовій поранили одного українського бійця. Режим тиші, про який домовилися 20 лютого, так і не настав.
Також у випуску:
NASA заявило про відкриття семи планет, схожих на Землю і на яких може бути життя.
Ще двох кримських татар влада окупованого півострова примусово помістила до психлікарні.
Подробиці у справі Фірташа.
У Харкові згадали трагічний Марш Єдності, на якому загинули четверо харків'ян.
Джерело: 24 Канал
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