Військові кораблі НАТО зайшли в порт Одеси: з’явилось відео

Журналісти оприлюднили відео з одеського порту, куди увійшли чотири кораблі з'єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО.

Відео оприлюднило видання "Радіо Свобода".

Кораблі якраз повернулись з навчань "Poseidon-2017", які проходили в Чорному морі в першій половині березня.

Зокрема, в Одеський порт прийняв штабний корабель Контр-адмірал К. Черницький (ORP KX CZERNICKI, ВМС Польщі), а також морські тральщики Дуеро (ESPS DUERO, ВМС Іспанії), Ротвейл (FGS ROTTWEIL, ВМС Німеччини) і Аланья (TCG ALANYA, ВМС Туреччини).

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, в порт Одеси зайшли кораблі групи НАТО. У програму візиту, зокрема, входять змагання між військовослужбовцями SNMCMG2 та українськими військовими.