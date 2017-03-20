Влада обрала варіант часткової ізоляції, – політолог про блокаду Донбасу

Існує два основних варіанти політики щодо окупованих територій. Перший – це повна блокада. Другий – часткова ізоляція. Запропоноване рішення припинити торгівлю з ОРДЛО – це припинення лише торгового і вантажного сполучення, але не повна ізоляція, адже люди можуть продовжувати їздити в Україну, купувати товари тощо.

Про це в коментарі сайту "24" розповів Олексій Гарань, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", науковий директор фонду "Демократичні ініціативи".

За офіційною аргументацією, пояснює експерт, влада вирішила припинити торгівлю з ОРДЛО саме зараз тому, що зареєстровані в Україні підприємства, які перебувають на окупованих територіях, опинилися під контролем бойовиків, а останні, як відомо, заявили про так звану "націоналізацію" цих підприємств. Звичайно, каже Гарань, за таких умов Україна не збирається платити гроші бойовикам. Зрозуміло, що ми нічого не отримуватимемо і у свій власний бюджет.

Тобто ситуація зараз принципово змінилася. Бо механізм блокади, який оголосили активісти, запустив ланцюгову реакцію і цим скористалися, ті хто, хотів віджати ці підприємства. За цих умов Україна не вважає необхідним і не може купувати товари звідти,

– наголосив експерт.

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Це, за його словами, буде пряма торгівля з бойовиками, а влада на таке не хоче йти. Водночас, наслідки припинення торгівлі можуть бути неоднозначними, зауважує Гарань. Емоційно гасло блокади та припинення торгівлі сприймати легко, воно зрозуміле. Насправді ми не знаємо, як відреагують ці люди, які дійсно втрачатимуть роботу та доходи.

Другим моментом, наголошує політолог, є те, що Україні те вугілля, яке постачалося з Донбасу, потрібне, адже потрібно буде його закупати дорожче на інших ринках – або з ПАР, або купувати в Росії вугілля з Донбасу, але уже з націнкою.

По-третє, підсумовує Олексій Гарань, українські дії не до кінця зрозумілі нашим західним партнерам, котрі бояться погіршення гуманітарної ситуації, ескалації конфлікту і відповідно можливого напливу біженців.

Нагадаємо, на екстреному засіданні РНБО, що відбулось вранці 15 березня в Адміністрації Президента, було ухвалене рішення про припинення торгівлі з окупованими територіями Луганської та Донецької областей до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств.

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