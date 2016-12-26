Вода, кава і печиво на деяких маршрутах "Укрзалізниці" стануть безкоштовними

"Укрзалізниця" несподівано здивувала пасажирів підвищенням рівня комфорту під час подорожей.

У прес-службі відомства повідомляють, що вже з 23 грудня пасажири, які подорожуватимуть Україною в СВ-вагонах, зможуть отримати негазовану питну воду у півлітрових пляшках зовсім безкоштовно.

А пасажири міжнародних маршрутів отримуватимуть навіть безкоштовний сніданок, що включатиме чай або каву на вибір, з печивом чи вафлями.

Зокрема, йдеться про напрямки Київ – Прага, Київ – Братислава, Київ – Будапешт і Львів – Будапешт.

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В "Укрзалізниці" попереджають, що питна вода буде їхнього власного виробництва, яку випускають у регіональних філіях "Південна залізниця" та "Одеська залізниця".

Нагадаємо, з 23 грудня з Києва до польського Перемишля почав курсувати поїзд "Інтерсіті+".